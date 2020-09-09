Кличко: майже у всіх столичних школах завершено підготовку до опалювального сезону

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці майже завершили підготовку шкіл до опалювального сезону.

Про це повідомили на офіційному сайті мера Києва.

"Ви знаєте, напередодні виборів соціальними мережами шириться багато неправди і маніпуляцій. І те, що на опалення шкіл, нібито, немає коштів - це також брехня! На підготовку закладів освіти до осінньо-зимового періоду з бюджету міста вже виділили 443 млн грн", - заявив Кличко.

За його словами, ці кошти пішли на капітальний ремонт фасадів та покрівель, заміну вікон та ремонт теплопунктів, а також капремонти систем центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання. На сьогодні виконали 70% цих робіт.

Кличко також додав, що порівняно з 2015 роком бюджет галузі освіти зріс втричі. І становить 19,5 млрд грн – тобто третину бюджету міста. Майже в 9 разів зросли видатки на розвиток і модернізацію закладів освіти, їх будівництво та реконструкцію.

"Тож не вірте чуткам. Дякую, що звертаєтеся і перевіряєте інформацію! Школи міста будуть з теплом!" - зауважив мер столиці.

Нагадаємо, сьогодні Кличко заявив, що в Києві відкриють паркінг на 400 авто для відвідувачів зоопарку.