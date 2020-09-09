У Києві відкриють паркінг на 400 авто для відвідувачів зоопарку, – Кличко

У Києві наприкінці вересня відкриють паркінг для відвідувачів зоопарку. На ньому зможуть розміщатися понад 400 автомобілів.
Заїзд на паркінг організовано з вул. Зоологічної, заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Відкриття паркінгу спростить доступ до зоопарку і розвантажить дорожній рух. До реконструкції вхідної групи автомобілі відвідувачів займали весь крайній правий ряд проспекту Перемоги. А тепер - намагаються паркуватися на вулиці Зоологічній. Роботи з будівництва паркінгу ще тривають", – повідомив мер столиці.
Зараз облаштовують шлагбауми та автомати для сплати. Паркінг перебуватиме на балансі зоопарку, тож зароблені кошти йтимуть саме на його потреби.
Визначення вартості паркування залежить від рішення керівництва зоопарку.
"Зазначу, що також тривають і роботи із оновлення зоопарку. Там зводять новий приматник із зимовими та літніми вольєрами. Його будівництво завершать наступного року. В рамках наступної черги реконструкції, окрім оновленого «житла» для тварин, господарчих приміщень та благоустрою території, у зоопарку, зокрема, зведуть ветеринарну клініку з карантинними вольєрами", - додав мер.
Нагадаємо, що у травні цього року в Києві завершили першу чергу реконструкції зоопарку. Було обладнано нову вхідну групу, громадські туалети, медпункт, сучасний вольєр для тварин і птахів.