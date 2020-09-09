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У Києві відкриють паркінг на 400 авто для відвідувачів зоопарку, – Кличко

Відкриття планується на кінець вересня. 

Фото: kiev.klichko.org

У Києві наприкінці вересня відкриють паркінг для відвідувачів зоопарку. На ньому зможуть розміщатися понад 400 автомобілів.

Заїзд на паркінг організовано з вул. Зоологічної, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Відкриття паркінгу спростить доступ до зоопарку і розвантажить дорожній рух. До реконструкції вхідної групи автомобілі відвідувачів займали весь крайній правий ряд проспекту Перемоги. А тепер - намагаються паркуватися на вулиці Зоологічній. Роботи з будівництва паркінгу ще тривають", – повідомив мер столиці.

Фото: kiev.klichko.org

Зараз облаштовують шлагбауми та автомати для сплати. Паркінг перебуватиме на балансі зоопарку, тож зароблені кошти йтимуть саме на його потреби.

Визначення вартості паркування залежить від рішення керівництва зоопарку.

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

"Зазначу, що також тривають і роботи із оновлення зоопарку. Там зводять новий приматник із зимовими та літніми вольєрами. Його будівництво завершать наступного року. В рамках наступної черги реконструкції, окрім оновленого «житла» для тварин, господарчих приміщень та благоустрою території, у зоопарку, зокрема, зведуть ветеринарну клініку з карантинними вольєрами", - додав мер.

Нагадаємо, що у травні цього року в Києві завершили першу чергу реконструкції зоопарку. Було обладнано нову вхідну групу, громадські туалети, медпункт, сучасний вольєр для тварин і птахів.

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