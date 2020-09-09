У четвер в Києві до +26, без опадів

Вночі у столиці +11...+13 градусів.

У четвер, 10 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +24..+26 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України невелика хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +20...+24 градуси.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +24...+27 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 градусів, удень +25...+28 градусів.

На сході України сонячно, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+12 градусів, удень +24...+26 градусів.

На півдні України сонячно, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 градусів, удень +24...+28 градусів.

У Криму сонячно, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, удень +25...+27 градусів.