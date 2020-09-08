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У середу в Україні без опадів, до +26

Температура повітря вночі опуститься до +8.

У середу в Україні без опадів, до +26
Фото: kyivcity.gov.ua

У середу, 9 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +19...+21 градус.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України невелика хмарність, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+12 градусів, удень +20...+24 градуси.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +19...+21 градус.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 градусів, удень +20...+24 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+13 градусів, удень +20...+26 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, удень +23...+25 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.

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