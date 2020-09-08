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У Києві на станціях метро утворилися величезні черги через збій е-квитка (оновлено)

Людей закликають користуватися наземними видами транспорту.

Черга на вхід у метро Чернігівська
Фото: kiev.informator.ua
Черга на вхід у метро Чернігівська

У метро Києва стався збій. Через несправності в роботі е-квитка на станціях утворилися величезні черги.

Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, не працював e-квиток і не було зв'язку з банком.

Черга на вхід у метро Чернігівська
Фото: kiev.informator.ua
Черга на вхід у метро Чернігівська

Фото: kiev.informator.ua

По гучномовцю на деяких станціях людей закликають скористатися наземним видом транспорту або раніше придбаними талонами. Біля кас і терміналів вишикувалися величезні черги.

Оновлено 13:04. Наразі роботу столичної підземки відновили. Про це заявила пресслужба Київського метрополітену.

"Через просадку напруги в електромережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики метрополітену. Наразі робота системи відновлена у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні в Києві знову перекривали міст Метро через повідомлення про мінування. Зупиняли рух метрополітену і автомобілів.

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