У Кривому Розі майже 400 шахтарів протестують під землею

Люди вимагають підвищення зарплат та покращення умов праці.

393 працівники шахт оголосили підземний протест у залізорудному комбінаті Кривого Рога. Шахтарі вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Михайло Волинець.

"90 гірників шахти "Гвардійська",60 гірників шахти "Тернівська",14 гірників шахти "Батьківщина" оголосили підземний протест на знак солідарності з вимогами, 29 гірників "Жовтневої", які шосту добу вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці.Станом на 8.30 у підземному протесті Криворізького залізорудного комбінату беруть участь 393 працівників", - написав парламентар.

За його словами, з інших підприємств Кривого Рогу, регіону повідомляють про готовність підтримати колег підземними та наземними мітингами, оголосити «італійський страйк».

"Сьогодні до Кривого Рогу мають виїхати представники центрального офісу Служби держпраці у зв’язку з тим, що у працівників підприємств Кривого Рогу великі нарікання на роботу місцевої служби Держпраці, їх продажність та залежність від місцевих роботодавців", - повідомив Волинець.

Нагадаємо, у липні в Києві шахтарі оголосили безстрокову акцію протесту.