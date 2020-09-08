ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям
ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
Фахівці Charite вивели Навального з коми
Фахівці Charite вивели Навального з коми
Оприлюднено відео вірогідного викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська
Оприлюднено відео вірогідного викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Кривому Розі майже 400 шахтарів протестують під землею

Люди вимагають підвищення зарплат та покращення умов праці.

У Кривому Розі майже 400 шахтарів протестують під землею
Фото: SUSPILNE.MEDIA

393 працівники шахт оголосили підземний протест у залізорудному комбінаті Кривого Рога. Шахтарі вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Михайло Волинець.

"90 гірників шахти "Гвардійська",60 гірників шахти "Тернівська",14 гірників шахти "Батьківщина" оголосили підземний протест на знак солідарності з вимогами, 29 гірників "Жовтневої", які шосту добу вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці.Станом на 8.30 у підземному протесті Криворізького залізорудного комбінату беруть участь 393 працівників", - написав парламентар.

За його словами, з інших підприємств Кривого Рогу, регіону повідомляють про готовність підтримати колег підземними та наземними мітингами, оголосити «італійський страйк».

"Сьогодні до Кривого Рогу мають виїхати представники центрального офісу Служби держпраці у зв’язку з тим, що у працівників підприємств Кривого Рогу великі нарікання на роботу місцевої служби Держпраці, їх продажність та залежність від місцевих роботодавців", - повідомив Волинець.

Нагадаємо, у липні в Києві шахтарі оголосили безстрокову акцію протесту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також