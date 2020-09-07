На Київщині 14 шкіл перейшли на дистанційне навчання через коронавірус

У Київській області 14 шкіл повністю або частково переведені на дистанційне навчання через захворювання на коронавірус учнів та вчителів. Загалом станом на 7 вересня онлайн навчається 1547 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"Васильківські школи №1 та №2, Застугнянська ЗОШ й Ірпінська ЗОШ № 15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там, на жаль, захворіли вчителі, які контактували з колегами та дітьми. Педагогам зроблено тестування, в школах провели дезінфекцію приміщень, наразі введено карантин. Ще три класи навчаються дистанційно в Пісківському НВО, Бучанській СЗОШ №5 та Богуславському НВО "ЗОШ І-ІІІ ст 3 – гімназія"", – зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Крім того, на самоізоляції так само перебувають декілька дітей та вчителів, які мають підтверджене захворювання на коронавірус та які не контактували з однокласниками та колегами.

Голова адміністрації закликав користуватися засобами безпеки та не наражати на небезпеку себе, близьких та людей, особливо з вразливих категорій.

Раніше мер Івано-Франківська попередив про плани відкрити школи й дитсадки, навіть якщо місто залишать у червоній зоні.