Один з військових, який учора підірвався на Донбасі, помер

Один з двох військовослужбовців Об’єднаних сил, які в неділю, 6 вересня, підірвалися на Донбасі, помер у реанімації.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Як повідомлялося раніше, вчора, 6 вересня, на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14 у районі населеного пункту Новгородське. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості. Із сумом повідомляємо, що від отриманих опіків, після проведення реанімаційних заходів, сьогодні один із поранених воїнів помер", - сказано в повідомленні.

Командування Об’єднаних сил висловило співчуття родині загиблого військовослужбовця.

У штабі повідомляють, що від початку поточної доби у лавах ООС бойових втрат не було.

Зафіксовано одне порушення "повного і всеосяжного режиму припинення вогню" з боку збройних формувань Російської Федерації. Неприцільними пострілами зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета противник намагався спровокувати українських воїнів поблизу Кам’янки, що на Донеччині.

Нагадаємо, що ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті.

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

За минулу добу, 6 вересня, ситуація на Донбасі загострилася, російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Україна вважає обстріли на Донбасі, що сталися 6 вересня, двома окремими випадками. Держава вимагає від Росії втрутитися в ситуацію і повпливати на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань.