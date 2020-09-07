На Донбасі Росія використовує найманців із понад 30 країн, - заступник генпрокурора Мамедов

Імен можливих фігурантів розслідування поки що не розголошують.

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних громадян у складі незаконних збройних формувань РФ у збройному конфлікті на Донбасі проти України.

Про це заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Географія країн походження найманців дуже різноманітна і складає понад 30 держав, серед яких Франція, Чехія і навіть Чилі. Найбільша їхня кількість наразі з Іспанії та Сербії – по 27 осіб, Молдови – 26, Франції – 20. За наявною інформацією, починаючи з 2014 року до нині, іноземні найманці перебували в складі різних підрозділів незаконних збройних формувань, підконтрольних країні-агресору. Наприклад, у так званому 14-му батальйоні територіальної оборони "Призрак", що відрізняється своєю жорстокістю", - сказав він.

За словами Мамедова, на даному етапі розслідування розголошення імен можливих його фігурантів може негативно вплинути на розкриття злочинів.

Водночас заступник генпрокурора зазначає, що про деяких найманців пишуть ЗМІ. Зокрема, про французьку ультраправу організацію "Континентальна єдність", яка вербує найманців для незаконних збройних формувань Російської Федерації.

"Нам відомо, що на території Російської Федерації створені спеціальні навчальні центри, де проводиться вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройному конфлікті на території Донецької і Луганської областей України", - додав Мамедов.

У липні стало відомо, що Офіс генпрокурора зареєстрував кілька проваджень щодо участі іноземців у збройному конфлікті проти України. Іноземні найманці "служили" у складі різних підрозділів НЗФ РФ. Зокрема, у так званих 14 батальйоні територіальної оборони "Призрак", 11 окремому мотострілецькому полку "Восток", 5 окремій мотострілецькій бригаді "Оплот", приватній військовій компанії "Вагнер".

Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року, до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.