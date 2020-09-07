Постанову про місцеві вибори в Україні оскаржили в суді

Позивач стверджує, що оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.

До Окружного адмінсуду Києва поданий позов проти Центральної виборчої комісії з вимогою скасувати постанову Верховної Ради №3809 від 8 липня про місцеві вибори 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє преслужба ОАСК.

Зазначається, що до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов громадської організації "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села" до Центральної виборчої комісії.

"Суд просять скасувати постанову ЦВК №160 від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

В позовній заяві позивач стверджує, що оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Згідно з даними ресурсу Opendatabot, ГО громадська організація "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села" зареєстрована в Києві. Її директором є Аркадій Корнацький, який був депутатом VIII скликання від "Блоку Петра Порошенка".

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу російська сторона "влаштувала істерику" через постанову Верховної Ради №3809 про проведення місцевих виборів у 2020 році.