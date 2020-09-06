Про рішення було оголошено на віче в центрі Львова.

На віче у центрі Львова 6 вересня кандидатом на посаду міського голови від партії “Європейська Солідарність” був оголошений народний депутат України Олег Синютка.

Лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко у своїй промові наголосив, що місцеві вибори у Львові і на Львівщині надзвичайно важливі для усієї України. Бо саме Львів є серцем українства, а львів’яни завжди першими ставали на захист державності, повідомили у пресслужбі “ЄС”.

“Вибори міського голови – це аж ніяк не місцеві вибори. Бо саме від позиції Львова залежить цілісність України. І сторіччями Львівщина це доводила неодноразово. Саме від позиції львів’ян залежить відсіч федералізації. Саме від вас залежить захист реформи децентралізації, яка була започаткована нашою командою”, – наголосив Порошенко.

“Отже, місцеві вибори у Львівські області і міські вибори у Львові – це не тільки про каналізацію. Не тільки по ліфти. Не тільки про поточний ремонт доріг і вуличне освітлення. І навіть не тільки про сміття”, – переконаний лідер “Європейської Солідарності”.

Олег Синютка у виступі презентував своє бачення розвитку Львова і перетворення його на потужний європейський центр науки, освіти, технологій, туризму, а головне – на світовий центр українства, який матиме авторитет і повагу на міжнародній арені.

“Настав час Львова! Він знову стане осередком науки і освіти, і зможе реалізувати свій потенціал. Львів поверне собі технологічну славу. Вироблене у Львові буде знаком якості у Європі та у світі. Ми маємо розвинути туризм іншої якості – для наукових конференцій і бізнес-форумів. Нам потрібен інший статус: якщо ти не був у Львові – ти не бачив Європи”, – зазначив Олег Синютка.

Фото: eurosolidarity.org

“Львів має бути партнером Праги, Бухареста, Відня, Варшави і всіх тих столиць, де люди поважають один одного, де пишаються тим, що живуть в такому славетному місці”, – переконаний Олег Синютка.

Нагадаємо, що Олег Синютка очолював Львівську ОДА у 2014- 2019 роках. Кандидат економічних наук. Зараз є народним депутатом від партії “Європейська солідарність”.