В ОП санкції РФ проти українських політиків пов’язали з отруєнням Навального та протестами у Білорусі

Росії порадили внести у "чорний список" одразу всіх українських громадян, щоб “зекономити час”.

В Офісі президента назвали санкції Росії проти низки українських політиків “технологічним прийомом”. Про це йдеться на сайті відомства.

“Мотивація подібних дій завжди не має очевидних логічних пояснень і носить, найімовірніше, ситуативний спекулятивний характер. У пропагандистських цілях. Проте зараз цей «технологічний прийом» з боку РФ застосований на тлі низки скандальних подій – насамперед безумовного отруєння опозиційного лідера Олексія Навального та тривалої політичної кризи в Білорусі, які різко погіршують ставлення світової спільноти до самої Російської Федерації та змушують світове співтовариство вкотре переглянути формати відносин з РФ у бік подальшої жорсткості й ізоляції”, - йдеться у повідомленні.

В ОП вважають, що санкційно атакуючи окремих громадян, РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив негативних чинників на громадську думку всередині країни.

В Офісі президента також порадили Росії ввести санкції проти всіх українських парламентарів і навіть усіх громадян задля “економії часу”.

“Якщо запровадження обмежувальних санкцій стосується принципових позицій, позицій, які так чи інакше зачіпають наше ставлення до безумовності територіальної цілісності України, до високих стандартів демократії, свободи та прав людини, до непорушності постулату про країну-окупанта, яка анексувала частину наших територій, то по всіх цих позиціях ми абсолютно єдині. Незалежно від партійної приналежності та політичних розбіжностей”, - зазначили в ОП.

“Якщо ж має місце чергова спроба погратися в різні маніпуляції напередодні чергових виборів у нас (що, природно, виключати не можна, враховуючи схильність РФ до глобальних медійно-пропагандистських провокацій) і підіграти певним політичним групам, то, на жаль для російської сторони, всі подібні маніпуляції ми прекрасно вміємо читати й вони абсолютно не впливають на наше внутрішнє політичне здоров'я”, - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, 4 вересня російський уряд включив до санкційного списку низку українських політиків, серед яких, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко, колишній нардеп від "Голосу" та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

В список осіб, щодо яких в Росії вводяться спеціальні економічні заходи, також потрапили: члени депутатської фракції "Голос" Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Сергій Рахманін, Кіра Рудик, Інна Совсун, Олександра Устінова, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко, нардеп та член Меджлісу кримськотатарського народу Рустем Умеров, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

В списку також депутати від "Євросолідарності": Михайло Забродський, Яна Зінкевич, Софія Федина, Олег Синютка, ексвіцепрем'єр Степан Кубів, екснардеп Ірина Луценко, депутат від "ЄС" та член Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Персонами нон ґрата в Росії також стали депутати фракції "Батьківщина": Валентин Наливайченко, Григорій Немиря, Сергій Тарута.

Напередодні Міністерство закордонних справ України засудило отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального хімічною речовиною з групи "Новачок" і закликало світ посилити санкції проти Росії.