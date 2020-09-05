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Трамп уперше прокоментував отруєння Навального

Штати лише починають вивчення справи.

Трамп уперше прокоментував отруєння Навального
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у нього немає підстав сумніватись у висновках німецьких лікарів про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це американський лідер сказав на брифінгу в Білому домі у п’ятницю.

"Ні, у мене немає [підстав]. Я чув, що Німеччина дає це як визначені або майже визначені [висновки], але ми ще їх не бачили", - сказав Трамп. 

За його словами, Штати лише починають вивчення справи. Трамп повідомив, що влада США одержить "багато документів" про отруєння "у найближчі кілька днів". Він також назвав "трагедією" те, що сталося з Навальним.

"Потрібно уважно вивчити цю справу, і я думаю, що ми цим займемося", - сказав Трамп.

Також американський президент зазначив, що нормально сприймає заяву Німеччини про намір накласти санкції на Росію через ситуацію з Навальним.

Відзначимо, Трамп публічно відреагував на отруєння російського опозиціонера через три дні після того, як німецькі токсикологи оголосили, що виявили в аналізах Навального сліди бойової речовини класу "Новачок"

За відсутність реакції на отруєння Навального Трампа розкритикував його суперник на виборах Джо Байден. Він вважає, що "спосіб нападу не залишає сумнівів щодо того, на кому лежить відповідальність - це Російська держава".

Нагадаємо, 20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення його за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі заявили, що отруєння не було.

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