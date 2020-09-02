Влада Німеччини: Навального отруїли речовиною класу "Новачок"

Лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

Про це йдеться у заяві на сайті уряду ФРН.

Зазначено, що фахівці досліджували аналізи Навального з дозволу лікарів берлінської клініки "Шаріте", куди його доправили через два дні після того, як він впав у кому.

За даними уряду Німеччини, в аналізах Навального виявили очевидні сліди бойової отруйної речовини класу "Новачок".

Нагадаємо, 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі ж заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Пізніше німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ речовиною, схожою на "Новачок". Вони припускають, що Навального могли отруїти тією ж речовиною.

У Німеччині також попередили Росію про санкції в разі доведення отруєння Навального.