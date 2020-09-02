Кадиров призначив свою 21-річну доньку заступником міністра культури Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свою 21-річну доньку Айшат Кадирову першою заступницею міністра культури республіки. Старша дочка Кадирова впродовж кількох очолює чеченський модний дім Firdaws та проводить модні покази в Європі.

Про це сам глава Чечні повідомив у телеграмі.

"Незважаючи на свої молоді роки, вона має багатий досвід керівництва найскладнішими і масштабними проектами зокрема і в галузі культури", - написав Кадиров.

Він додав, що в березні цього року нагородив доньку медаллю "За заслуги перед Чеченської Республікою". Медаль була присуджена "за бездоганну сумлінну працю та внесок у розвиток культури і мистецтва".

Айшат Кадирова з 18 років очолює модний дім Firdaws, який заснувала її матір Медні Кадирова у 2009 році, пише Радіо Свобода.

У 2017 році ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Айшат може належати бутик еротичної нижньої білизни у Грозному. Магазин працює з порушеннями низки російських законів, зокрема не видає чеки, продає товари без етикеток і не має достовірної юридичної особи.

У Кадирова десять дітей - чотири сини і шість дочок. ЗМІ неодноразово писали про те, що численні родичі Кадирова займають ключові державні посади, однак до цього його діти не займали ніяких посад у керівництві республіки. У 2018 році "Російська служба Бі-бі-сі" підрахувала, що з півтори сотні найбільш впливових чиновників 30% є родичами глави Чечні.

У липні 2020 року державний департамент США запровадив нові санкції проти Рамзана Кадирова за тортури, позасудові страти та інші порушення прав людини. Санкції також зачіпають дружину глави Чечні Медні Кадирову і його дочок Айшат і Карину (Хадижат).