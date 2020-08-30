Bellingcat та Insider встановили, що до вбивства Хангошвілі причетний колишній офіцер спецпідрозділу ФСБ

Хангошвілі був польовим командиром під час другої чеченської війни, його убили в серпні 2019.

До вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні причетний колишній офіцер спецпідрозділу ФСБ Росії «Вимпел» Роман Юрійович Дем’янченко причетний. Про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat, Der Spiegel і The Insider.

Роман Дем’янченко 1980 року народження також відомий під вигаданими іменами «Роман Давидов» і «Роман Миколаїв». Його справжнє ім'я ідентифікували завдяки фотографії «Романа Давидова» з шенгенської візи, по якій він в'їхав в Євросоюз за два тижні до вбивства Хангошвілі. Цю світлину зіставили з фотографією з посвідчення особи Дем’янченка за допомогою програми розпізнавання осіб на платформі Microsoft Azure, яка підтвердила їх схожість.

Роман Дем’янченко, як пише Bellingcat, служив у спецпідрозділі «Вимпел» ФСБ до 2011 року, а в 31 -річному віці вже отримував пенсію - як передбачається, через поранення, отримане в ході однієї з спецоперацій. Чим він займався в наступні роки, не повідомляється.

У 2019 він працював у компанії «Вимпел - Сприяння», якою володіє президент асоціації ветеранів «Вимпела» Едуард Бандерський.

Метадані з телефонних розмов Дем’янченка, які наводять Bellingcat і The Insider, свідчать, що він часто бував в офісі групи компаній «Вимпел», спілкувався з керівництвом, в тому числі з Бандерським, а також з діючими співробітниками ФСБ.

Видання вказує, що підозрюваний у вбивстві Хангошвілі Вадим Красиков, якого затримали одразу після злочину, також спілкувався з Бандерським.

Bellingcat наводить дані з неназваного мобільного додатка, що збирає інформацію з телефонних книг користувачів, згідно з якими номер мобільного Дем’янченка в телефонах інших людей був записаний як «Рома Вимпел» і «Рома ФСБ».

Bellingcat, Der Spiegel і The Insider вважають, що нові дані підтверджують їхню версію про те, що вбивство Зелімхана Хангошвілі організувала група компаній «Вимпел», яка координувала свої дії з ФСБ Росії. За версією авторів розслідування, компанія «Вимпел» фактично є підрозділом ФСБ, яке виконує «спірні замовні вбивства за кордоном та інші незаконні втручання».

У компанії «Вимпел» і ФСБ це не коментували. Російська влада раніше неодноразово заперечували свою причетність до вбивства Хангошвілі.

Нагадаємо, Хангошвілі застрелили в парку Малий Тіргартен у самому центрі Берліна 23 серпня. У Росії влада оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. У Німеччині чеченець шукав притулку після кількох скоєних на нього замахів.

Хангошвілі був польовим командиром під час другої чеченської війни. Він воював на боці Шаміля Басаєва і Абу Валіда, пізніше - Аслана Масхадова. З 2002 року Хангошвілі був у російському розшуку за підозрою в тероризмі. За словами голови Німецько-Кавказького товариства Еккехард Маса, він був у розстрільному списку чеченців, які живуть за кордоном.

Президент Росії Володимир Путін на пресконференції в грудні 2019 року назвав Хангошвілі "абсолютно кривавим убивцею", який "тільки в одній з акцій на Кавказі знищив 98 осіб" і причетний до організації вибухів у Московському метро.

Убивця Хангошвілі приїхав до Німеччини через Францію з новеньким закордонним паспортом на ім'я Вадим Андрійович Соколов, з датою народження 20 серпня 1970 року. Такої людини не існує в жодній базі, включаючи базу російських паспортів.

Пізніше його впізнали як Вадима Красикова. За даними журналістів, він народився 10 серпня 1965 року в селі в Чимкентській області Казахстану. У 1980-ті його сім'я переїхала до Бурятії. У 2014 році він був оголошений у міжнародний розшук за підозрою у вбивстві підприємця в Москві. Через пів року розшук зупинили.