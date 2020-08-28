В Німеччині попередили Росію про санкції в разі доведення отруєння Навального

За словами глави німецького МЗС, уряд країни "буде діяти так само, як і у випадку з вбивством в Тіргартені".

Німеччина введе в дію нові санкції проти Росії в разі доведення причетності російської влади до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального або відмови російських посадовців співпрацювати в розслідуванні цієї справи.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, повідомляє Reuters.

За словами глави німецького МЗС, уряд країни "буде діяти так само, як і у випадку з вбивством в Тіргартені".

Тоді Німеччина вислала з країни співробітників російського посольства після того, як Москва відмовилася від співпраці в розслідуванні вбивства громадянина Грузії в Берліні.

Нагадаємо, 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом - токсичне отруєння. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припускають, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.