У світі кількість тих, хто заразився коронавірусом, перевищила 25 млн

З початку пандемії коронавірусу у світі зафіксовано понад 25 млн випадків зараження. Про це свідчать дані сайту Worldometer, який спеціалізується на статистиці з важливих світових подій.

Станом на 30 серпня, у світі виявили 25 млн 164 тис. 217 інфікованих, кількість жертв вірусу досягла 846 тис. 743, вилікувалися 17,5 млн.

Таким чином зараз хворіють 7 млн 667 тис. 270 людей.

На першому місці за кількістю хворих і летальних випадків - США, де підтверджено понад 6 млн випадків зараження. Від пов'язаних з коронавірусом захворювань померли 186 тис. 855 осіб, одужали 3,4 млн.

На другом місці знаходиться Бразилія, де зафіксовано 3 млн 846 тис. хворих і понад 120 тис. летальних випадків, 3 млн людей побороли недугу.

В Індії кількість інфікованих досягла 3,5 млн, кількість померлих - 63,6 тис., вилікувалися 2,7 млн.

Коефіцієнт смертності від інфекції на 1 млн жителів планети склав 108,6. У США на 1 млн населення померли 564 людини, в Бразилії - 566, в Індії - 46.

Україна знаходиться на 25 місці за кількістю інфікованих - в країні коронавірус підхопили понад 119 тисяч осіб. Зараз хворіють - 59 813 людей.