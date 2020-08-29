Еквадорське подружжя стало найстарішим у світі

Фото: EPA/UPG Вальдраміна Кінтерос та Хуліо Мора

Еквадорське подружжя Хуліо Мора та Вальдраміни Кінтерос стало найстарішим у світі - жінці 104 роки, чоловікові - 110.

Вони потрапили до Книги рекордів Гіннеса, пише The Guardian.

Пара разом уже 79 років. Уперше вони таємно побралися ще 1941 року, оскільки їхні батьки не схвалювали союз.

Сукупний вік подружжя складає 214 років. У пари четверо дітей, 11 онуків, 21 правнук та один праправнук.

До виходу на пенсію обидва працювали вчителями. Донька Сесілія каже, що її батьки активні та просвічені, хоча на моральному стані обох відображається пандемія коронавірусу.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що попередньою парою-рекордсменкою було подружжя Шарлотти Хендерсона та Джона Хендерсона с США. Їхній сукупний вік складав 212 років.