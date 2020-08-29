США до річниці Іловайська виступили з жорсткою заявою щодо Росії

США вимагають від РФ вивести свою зброю, розформувати збройні угрупування на Сході України, та повернути Україні контроль над кордоном.

Росія повинна вивести свої сили з Донбасу, санкції проти неї зберігатимуться до виконання РФ її зобов’язань у рамках Мінських домовленостей.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні до річниці Іловайської трагедії.

"Ми з сумом згадуємо тих, хто віддав свої життя під Іловайськом шість років тому цього тижня, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Росія повинна повністю виконати свої мінські зобов’язання - вивести свою зброю та очолювані неї сили, підтримати розформування збройних угрупувань, що діють на Сході України, та повернути Україні контроль над міжнародно визнаним кордоном України", - сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США оголосило про намір внести до санкційного списку три науково-дослідні інститути Росії.