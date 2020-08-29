У Білорусі заблокували ще два опозиційних ЗМІ

До цього доступ закрили до 73 сайтів новин.

У Білорусі заблокували доступ ще до двох ЗМІ - "Наша Ніва" та naviny.by. До цього білоруська влада заблокувала 73 незалежних новиннєвих ресурси.

Про це повідомляє канал NEXTA у Telegram.

"Під покровом ночі влада Білорусі "добиває" найбільші в країні незалежні сайти", - повідомили на каналі.

Станом на 10 годину ранку обидва ресурси не відкриваються. Вони, як і багато інших, висвітлювали масові протести через офіційно оголошені результати виборів президента, згідно з якими знову переміг Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що перші блокування ЗМІ в Білорусі почалися в перший день протестів, 9 серпня. Перестали відкриватися "Білоруський партизан" і багато інших засобів масової інформації.