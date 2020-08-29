У Києві на вхід до ст. м. "Вокзальна" вишикувалася черга з кількасот людей
У Києві на вхід до ст. м. "Вокзальна" вишикувалася черга з кількасот людей
Фахівці Charite повідомили про стан Навального
Фахівці Charite повідомили про стан Навального
На Житомирщині знайдено скарб національного значення, - НАН
На Житомирщині знайдено скарб національного значення, - НАН
У Києві власник автобусів вигадав новий маршрут і почав возити пасажирів
У Києві власник автобусів вигадав новий маршрут і почав возити пасажирів
Американські військові помітили російський підводний човен біля Аляски
Американські військові помітили російський підводний човен біля Аляски
Україна припинила всі контакти з Білоруссю - Кулеба
Україна припинила всі контакти з Білоруссю - Кулеба
Уряд не розглядає можливості повторного введення локдауну у випадку другої хвилі коронавірусу в Україні
Уряд не розглядає можливості повторного введення локдауну у випадку другої хвилі коронавірусу в Україні
Аваков прокоментував затримання нападників на автобус ОПЗЖ
Аваков прокоментував затримання нападників на автобус ОПЗЖ
Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ (оновлено)
Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Білорусі заблокували ще два опозиційних ЗМІ

До цього доступ закрили до 73 сайтів новин. 

У Білорусі заблокували доступ ще до двох ЗМІ - "Наша Ніва" та naviny.by. До цього білоруська влада заблокувала 73 незалежних новиннєвих ресурси.

Про це повідомляє канал NEXTA у Telegram.

"Під покровом ночі влада Білорусі "добиває" найбільші в країні незалежні сайти", - повідомили на каналі.

Станом на 10 годину ранку обидва ресурси не відкриваються. Вони, як і багато інших, висвітлювали масові протести через офіційно оголошені результати виборів президента, згідно з якими знову переміг Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що перші блокування ЗМІ в Білорусі почалися в перший день протестів, 9 серпня. Перестали відкриватися "Білоруський партизан" і багато інших засобів масової інформації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також