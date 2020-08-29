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Тихановська: "Росія - країна, з якою ми дружимо"

"Якщо нам знадобиться міжнародне посередництво у перемовинах, ми, звичайно, бачимо Росію як одного з учасників цього процесу". 

Тихановська: "Росія - країна, з якою ми дружимо"
Фото: EPA/UPG

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявила, що бачить Росію учасницею переговорного процесу, якщо у країні виникне необхідність залучення міжнародних посередників.

Про це вона заявила у коментарі Euronews.

"Оскільки ця криза всередині країні і вона не спрямована проти якоїсь держави, ми беремо на себе відповідальність у рішенні кризи шляхом переговорів усередині країни. Однак, якщо нам знадобиться міжнародне посередництво у перемовинах, ми, звичайно, бачимо Росію як одного з учасників цього процесу. Росія - це країна, з якою ми дружимо, з якою у нас тісні відносини", - заявила колишня кандидатка у президенти.

Вона додала, що діяльність Координаційної ради з трансферу влади спрямована на діалог з урядом. 

"Ми сподіваємося, що діалог почнеться якомога швидше, щоб ця політична криза не вдарила дуже сильно по економіці країни", - заявила Тихановська.

Нагадаємо, що Світлана Тихановська оголосила про створення координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі" 14 серпня. За словами Тихановської, увійти до складу ради можуть представники громадянського суспільства, "шановані та відомі білоруси" і професіонали своєї справи.

Одним із членів ради стала нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Перед допитом у Слідчому комітеті вона заявила, що аби змінити ситуацію, Білорусі знадобиться допомога світу і президента РФ Володимира Путіна, оскільки саме з ним спілкується Олександр Лукашенко.

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