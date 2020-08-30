Путін і Лукашенко домовились зустрітись у Москві "найближчим часом"

Вони поспілкувались по телефону, уп'яте з початку протестів у Білорусі.

Президент РФ Володимир Путін 30 серпня подзвонив Олександру Лукашенко. Про це повідомило видання Белта.

"Глави держав домовилися про особисту зустріч найближчим часом. Вона, зокрема, відбудеться під час візиту Олександра Лукашенка в Москву", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що Путін і Лукашенко обговорили питання двостороннього співробітництва та ситуацію у Білорусі.

За підрахунками ЗМІ, це вже п'ята телефонна розмова з початку протестів.

Олександр Лукашенко відзначає сьогодні день народження. Йому виповнилося 66 років, 26 з яких він займає пост президента. Після шостих президентських виборів, у яких він взяв участь, почалися наймасштабніші в історії Білорусі протести. Їх жорстоко придушували силовики.

30 серпня у Мінську заплановано черговий марш. До білоруської столиці стягнули військових, водомети та автозаки.