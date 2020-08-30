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Путін і Лукашенко домовились зустрітись у Москві "найближчим часом"

Вони поспілкувались по телефону, уп'яте з початку протестів у Білорусі.

Путін і Лукашенко домовились зустрітись у Москві "найближчим часом"
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін 30 серпня подзвонив Олександру Лукашенко. Про це повідомило видання Белта.

"Глави держав домовилися про особисту зустріч найближчим часом. Вона, зокрема, відбудеться під час візиту Олександра Лукашенка в Москву", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що Путін і Лукашенко обговорили питання двостороннього співробітництва та ситуацію у Білорусі.

За підрахунками ЗМІ, це вже п'ята телефонна розмова з початку протестів.

Олександр Лукашенко відзначає сьогодні день народження. Йому виповнилося 66 років, 26 з яких він займає пост президента. Після шостих президентських виборів, у яких він взяв участь, почалися наймасштабніші в історії Білорусі протести. Їх жорстоко придушували силовики.

30 серпня у Мінську заплановано черговий марш. До білоруської столиці стягнули військових, водомети та автозаки.

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