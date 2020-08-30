"Це була найсміливіша демонстрація громадянської непокори за три тижні протестів".

Оновлення 20:45. МВС Білорусі повідомило, що станом на 18:00 кількість затриманих на акції протесту в Мінську досягла 140 осіб. Більшу частину з них затримали в перші дві години протестної акції.

Правозахисний центр "Весна" зібрав імена понад 50 осіб, яких затримали в Мінську. Серед них - кілька неповнолітніх, один громадянин Росії. Частина затриманих відпустили, повідомляє TUT.BY.

Затримання також були в Гродно, Пінську, Орші, Жодіно, Могильові.

Наша ніва пише, що силовики заблокували Майдан Незалежності та проспект біля ГУМу. Однак спроби розігнати таку велику кількість протестувальників виявилися безрезультатними. Демонстранти зайняли весь проспект Незалежності до площі Перемоги та проспекту Перемоги та дійшли до Палацу Незалежності. Біля його огорожі вони залишили тисячі плакатів та подарунків.

"Це була найсміливіша демонстрація громадянської непокори за три тижні протестів", - констатує видання.

Найпопулярнішими вигуками сьогодні були "Ти щур!", "Як справи?", "Виходь рахувати!" і "Ми на день народження!" (президентові Білорусі Олександрові Лукашенку 30 серпня виповнилося 66 років, - ред.)

На знак протесту колона спортсменів на чолі з олімпійською чемпіонкою Олександрою Герасименею пройшла містом. Демонстранти пронесли труну та великого таргана через весь Мінськ і залишили їх біля головної резиденції Лукашенка.

Оновлення 18:20. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час протестів у Мінську .

За даними правозахисного центру "Весна", затримані є і в інших містах: Пінську, Орші, Могильові, Гродно та Речиці.

Оновлення 16:40. На проспекті Перемоги у Мінську зібралися десятки тисяч мітингувальників.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Велика кількість демонстрантів також зібралася біля Палацу Незалежності, де знаходиться резиденція президента Олександра Лукашенка.

Палац оточений силовиками, коли підійшли люди, вони підняли щити у бойову стійку. Протестувальники скандують "Ми на день народження!", "Саша, виходь, будемо вітати", "Скільки коштує совість?".

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Оновлення 14:30. На проспект Незалежності у Мінську вийшла велика колона людей з прапорами. Протестуючі скандують "Ганьба", "Це наше місто!", передає TUT.by.

Під'їхав автозак, з якого вийшов ОМОН. Жінки вийшли на дорогу і стали в ланцюг. Машини силовиків від'їхали, мітингарі вигукують "Іди!".

Навпроти будівлі КДБ люди в цивільному спробували затримати кількох хлопців - сталася бійка. Протестувальники намагалися відбити їх, почали розгойдувати мікроавтобус з криками "Випускай".

Кількох учасників Маршу миру затримали біля готелю "Мінськ". Туди під'їхали шість автозаків. Демонстранти скандували "Ганьба!", "Лукашенка в автозак!".

Повідомляють, що всі прилеглі до проспекту Незалежності двори перекрили силовики.

Метрополітен о 13.55 закрив на вхід і вихід чотири центральні станції - Жовтнева, Купаловська, Площа Леніна і Площа Перемоги. Потяги прямують без зупинок.

12:55. У Мінську на 30 серпня запланована чергова акція проти Олександра Лукашенка. "Марш миру" почнеться о 14:00 на площі Незалежності. Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA.

У неділю вранці до проспекту Незалежності у Мінську приїхали водомети, автозаки та машини з сітками на даху, передає TUT.by.

Площу Перемоги та Жовтневу обгородили турнікетами, установили водоналивні блоки. Неподалік площі Перемоги помітили вантажівки з військовими.

Телеграм-канал NEXTA виклав адреси усіх резиденцій Олександра Лукашенка і закликав людей пікетувати їх, а також нести "креативні рукотворні подарунки", оскільки у першого президента Білорусі сьогодні день народження. Лукашенку виповнюється 66 років.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в країні тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Жертвами стали щонайменше п'ятеро осіб.

Щонеділі люди виходять на багатотисячні марші.

26 серпня білоруські силовики знову почали розганяти учасників мирних протестів. 28 серпня ОМОН затримав близько 50 журналістів, серед яких представники міжнародних видань Reuters, Associated Press, "Радіо Свобода", BBC, Deutsche Welle. Після перевірки документів, їх відпустили.