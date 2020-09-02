Під час протестів 1 вересня в Білорусі затримали близько 80 осіб

У Білорусі під час масових мирних акцій протесту проти фальсифікацій виборів та насильницького розгону мітингів у післявиборчий період 1 вересня силовики затримали майже 80 осіб, серед яких студенти і журналісти.

Правозахисний центр "Весна" повідомляє, що кілька десятків молодих людей силовики забрали на площі Перемоги. Там же міліція розігнала колону студентів, які протестували.

Під час висвітлення акцій були затримані близько 20 журналістів. Серед затриманих журналісти Reuters, Associated Press, ТАСС, "Наша Ніва" і TUT.by.

Затриманим журналістам пред'явлено звинувачення в участі в несанкціонованому масовому заході, повідомляє Onliner. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу або адміністративного арешту.

Білоруська асоціація журналістів вимагає негайного звільнення затриманих.

З 1 вересня в Білорусі оголосили проведення найбільшого масового страйку в країні. Під час акції протесту, яку влаштували студенти університетів, відбулися затримання.

Масові акції протесту охопили Білорусь після президентських виборів, результати яких, на думку демонстрантів, сфальсифіковано. Майже відразу почалися зіткнення з силовиками, під час яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, а затриманих катували в ізоляторах.

За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. Після затримань катувань зазнали щонайменше 450 осіб.

МВС Білорусі раніше повідомило про загибель трьох демонстрантів. Правозахисники заявляли про щонайменше п’ять жертв.

Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".