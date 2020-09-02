Єврокомісія розкритикувала Угорщину за рішення закрити кордони для громадян ЄС

Європейська комісія розкритикувала рішення уряду Угорщини закрити кордони для в'їзду громадян країн Євросоюзу.

Як зазначили в ЄК, дії Будапешта мають дискримінаційний характер, оскільки зроблено виняток для мандрівників з Польщі, Чехії та Словаччини, передає DW.

Також у Єврокомісії заявили, що ухвалять найближчим часом рекомендації для спільного підходу країн-членів ЄС щодо обмеження подорожей під час пандемії COVID-19.

Угорщина з 1 вересня закрила кордони для іноземних громадян. При цьому Будапешт вказав на суттєве зростання кількості інфікованих коронавірусом у багатьох країнах. Обмеження запроваджено на один місяць.

Виняток було зроблено для мандрівників з країн-партнерок Угорщини по Вишеградській четвірці: жителі Польщі, Чехії та Словаччини можуть в'їжджати в країну за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за п'ять днів до в'їзду.

Нагадаємо, Кабмін заборонив в’їзд іноземців до України з опівночі 28 серпня – на день раніше від запланованої дати.

Україна з 00:00 16 березня закрила кордон для іноземців та осіб без громадянства (за винятком декотрих категорій громадян). Заборону на в'їзд для іноземців скасували 12 червня.