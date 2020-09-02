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Єврокомісія розкритикувала Угорщину за рішення закрити кордони для громадян ЄС

Дії Будапешта мають дискримінаційний характер, оскільки зроблено виняток для жителів Польщі, Чехії та Словаччини.

Єврокомісія розкритикувала Угорщину за рішення закрити кордони для громадян ЄС
Фото: twitter.com/MarosSefcovic

Європейська комісія розкритикувала рішення уряду Угорщини закрити кордони для в'їзду громадян країн Євросоюзу.

Як зазначили в ЄК, дії Будапешта мають дискримінаційний характер, оскільки зроблено виняток для мандрівників з Польщі, Чехії та Словаччини, передає DW.

Також у Єврокомісії заявили, що ухвалять найближчим часом рекомендації для спільного підходу країн-членів ЄС щодо обмеження подорожей під час пандемії COVID-19.

Угорщина з 1 вересня закрила кордони для іноземних громадян. При цьому Будапешт вказав на суттєве зростання кількості інфікованих коронавірусом у багатьох країнах. Обмеження запроваджено на один місяць.

Виняток було зроблено для мандрівників з країн-партнерок Угорщини по Вишеградській четвірці: жителі Польщі, Чехії та Словаччини можуть в'їжджати в країну за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за п'ять днів до в'їзду.

Нагадаємо, Кабмін заборонив в’їзд іноземців до України з опівночі 28 серпня – на день раніше від запланованої дати.

Україна з 00:00 16 березня закрила кордон для іноземців та осіб без громадянства (за винятком декотрих категорій громадян). Заборону на в'їзд для іноземців скасували 12 червня.

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