Лукашенко відреагував на санкції країн Балтії: "Їм дали команду "фас"

Президент наголосив, що "з Білоруссю не варто задиратися", бо вона може закрити кордони під Брестом і Гродном.

Перший президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що влада "прийматиме економічні рішення" у відповідь на санкції країн Балтії.

Про це повідомляє державне інформагентство "БЕЛТА".

Лукашенко наголосив, що "з Білоруссю не варто задиратися", бо вона може закрити кордони під Брестом і Гродном і німецькі вантажі не зможуть потрапити на Схід.

На його думку, "досвідченіші країни це розуміють", а от "слабшим країнам" була дана команда виступити проти Білорусі.

"Їм (країнам Балтії, - ред.) дали команду "фас", вони і дзявкнули з-під паркану. Я так це і оцінюю", - сказав Лукашенко.

Він також зазначив, що зараз у Білорусі готують заходи у відповідь на введені санкції.

"Ми не будемо боротися за те, щоб нас туди пустили. Ми просто економічно спробуємо вирішити цю проблему", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Литва, Латвія та Естонія оголосили персонами нон ґрата 30 білорусів. Серед них - президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор.

17 серпня депутати Європарламенту заявили, що вважають Лукашенка персоною нон ґрата.