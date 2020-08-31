Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
Окупанти в Криму обмежили подачу води людям, біля будинків обаштовують ємності
Окупанти в Криму обмежили подачу води людям, біля будинків обаштовують ємності
У МОЗ розповіли, за яких умов школи перейдуть на дистанційне навчання
У МОЗ розповіли, за яких умов школи перейдуть на дистанційне навчання
Bellingcat та Insider встановили, що до вбивства Хангошвілі причетний колишній офіцер спецпідрозділу ФСБ
Bellingcat та Insider встановили, що до вбивства Хангошвілі причетний колишній офіцер спецпідрозділу ФСБ
Помпео: США стурбовані планами Китаю купити "Мотор Січ"
Помпео: США стурбовані планами Китаю купити "Мотор Січ"
У Мінську затримали понад 140 учасників маршу (оновлено)
У Мінську затримали понад 140 учасників маршу (оновлено)
Конец эпохи Абэ. Окно возможностей для Украины закрылось
Конец эпохи Абэ. Окно возможностей для Украины закрылось
Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов
Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов
Штаб Тихановської оприлюднив плани щодо перехідного уряду
Штаб Тихановської оприлюднив плани щодо перехідного уряду
ГоловнаСвіт

У Кремлі заявили, що ситуація в Білорусі перебуває під контролем

Пєсков запевнив, що Путін і Лукашенко зустрінуться до середини вересня.

У Кремлі заявили, що ситуація в Білорусі перебуває під контролем
Дмитрий Песков
Фото: EPA/UPG

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що ситуація в Білорусі перебуває під контролем, тому залучати створений на прохання Олександра Лукашенка резерв силовиків потреби немає.

Про це прессекретар Путіна сказав на пресконференції 31 серпня.

"Нині про використання цього резерву не йдеться. Президент Росії всіляко підкреслював, що мова тільки про крайню ситуацію, якщо екстремістські елементи перейдуть до прямої дестабілізації. Зараз ми бачимо, що стан справ під контролем, тому немає сенсу говорити про це", - цитує Пєскова білоруське видання TUT.BY.

За його словами, "наразі правоохоронці, керівництво республіки досить упевнено тримають ситуацію під контролем і не дають можливості для будь-яких провокацій, які потенційно можливі при великому скупченні людей", - пояснив він.

Також речник Путіна заявив, що президенти Росії та Білорусі зустрінуться в Москві до середини вересня.

"Терміни узгоджуються, але два президенти вчора домовилися, що це відбудеться найближчими тижнями. Відповідно, протягом кількох тижнів точно зустріч відбудеться", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, 30 серпня президент РФ Володимир Путін уп’яте від початку протестів у Білорусі мав телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Глави держав домовилися зустрітись у Москві "найближчим часом".

30 серпня Лукашенко відзначив день народження. Йому виповнилося 66 років, 26 з яких він займає посаду президента. Після шостих президентських виборів, у яких він узяв участь, почалися наймасштабніші в історії Білорусі протести. Їх жорстоко придушували силовики.

30 серпня в Мінську відбувся черговий марш. До білоруської столиці стягнули військових, водомети та автозаки. За офіційними даними, тільки в Мінську було затримано 140 протестувальників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також