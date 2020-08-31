У Кремлі заявили, що ситуація в Білорусі перебуває під контролем

Пєсков запевнив, що Путін і Лукашенко зустрінуться до середини вересня.

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що ситуація в Білорусі перебуває під контролем, тому залучати створений на прохання Олександра Лукашенка резерв силовиків потреби немає.

Про це прессекретар Путіна сказав на пресконференції 31 серпня.

"Нині про використання цього резерву не йдеться. Президент Росії всіляко підкреслював, що мова тільки про крайню ситуацію, якщо екстремістські елементи перейдуть до прямої дестабілізації. Зараз ми бачимо, що стан справ під контролем, тому немає сенсу говорити про це", - цитує Пєскова білоруське видання TUT.BY.

За його словами, "наразі правоохоронці, керівництво республіки досить упевнено тримають ситуацію під контролем і не дають можливості для будь-яких провокацій, які потенційно можливі при великому скупченні людей", - пояснив він.

Також речник Путіна заявив, що президенти Росії та Білорусі зустрінуться в Москві до середини вересня.

"Терміни узгоджуються, але два президенти вчора домовилися, що це відбудеться найближчими тижнями. Відповідно, протягом кількох тижнів точно зустріч відбудеться", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, 30 серпня президент РФ Володимир Путін уп’яте від початку протестів у Білорусі мав телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Глави держав домовилися зустрітись у Москві "найближчим часом".

30 серпня Лукашенко відзначив день народження. Йому виповнилося 66 років, 26 з яких він займає посаду президента. Після шостих президентських виборів, у яких він узяв участь, почалися наймасштабніші в історії Білорусі протести. Їх жорстоко придушували силовики.

30 серпня в Мінську відбувся черговий марш. До білоруської столиці стягнули військових, водомети та автозаки. За офіційними даними, тільки в Мінську було затримано 140 протестувальників.