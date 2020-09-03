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Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 26 млн

За добу кількість хворих збільшилася на 276 тис.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 26 млн
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 3 вересня коронавірусом у світі заразилися 25 938 122 людини. За добу кількість інфікованих збільшилася на 276 тис.

Про це свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Жертвами COVID-19 стали 861 679 людей, одужали 17 213 275. При цьому за минулу добу зафіксовано 6 тис. летальних випадків.

Лідером за масштабом поширення вірусу залишаються США. Кількість інфікованих у країні сягнула 6 113 359. З них 185 707 померли, а вилікувалися 2 231 757.

У Бразилії загальна кількість хворих становить 3 997 865, із них 123 780 померли, а 3 387 309 одужали. В Індії інфіковано 3 769 523 осіб, померло 66 333, вилікувалися 2 901 908.

На четвертому місці опинилася Росія, де 1 001 965 хворих і 17 365 померлих.

Нагадаємо, вчора, 2 вересня, в Україні було зафіксовано новий рекорд захворюваності - 2 495 нових випадків коронавірусу. За даними МОЗ, у лікарнях зайнято вже 44% ліжок для хворих на COVID-19.

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