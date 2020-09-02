Україна закликала ввести санкції проти Росії через отруєння Навального

У МЗС назвали розправу над Навальним злочинним актом російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та закордоном.

Міністерство закордонних справ України засуджує отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального хімічною речовиною з групи "новічок".

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті міністерства.

У МЗС закликали міжнародну спільноту ввести санкції проти РФ розправу над опозиційним політиком.

"Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та закордоном. Переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком", - йдеться в повідомленні.

"Тільки одностайна рішуча позиція й твердий осуд цивілізованого світу, включаючи санкції, можуть змусити владу Росії припинити чинити злочини, брутально порушуючи прави людини та руйнуючи правові засади світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав", - підкреслили в міністерстві.

20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний.

Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков натякнув, що Навального могли отруїти за межами Росії.