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Число інфікованих коронавірусом у США перевищило 6 млн

Добовий приріст знижується у низці штатів.

Число інфікованих коронавірусом у США перевищило 6 млн
Фото: EPA/UPG

Число інфікованих коронавірусом у США перевищило шість мільйонів осіб. З часу, коли цей показник становив п'ять мільйонів, пройшло приблизно три тижні, передає "Голос Америки".

"Проте це говорить, що добовий приріст нових випадків знижується, оскільки перехід від чотирьох мільйонів випадків до п'яти стався лише за два з половиною тижні. І все ж, зростання захворюваності залишається високим у порівнянні з червнем", - йдеться у повідомленні.

За даними Університету Джонса Гопкінса, 30 серпня у США було зареєстровано понад 35 тисяч нових випадків. Це найменший щоденний приріст з 23 серпня.

Число померлих від коронавірусу у США досягло 183 тисяч.

З'являються ознаки ослаблення пандемії у низці штатів. Так, у Каліфорнії, яка лідирує за кількістю підтверджених випадків в країні, 30 серпня було зареєстровано менш ніж 4 тисячі нових випадків зараження, що є найнижчим показником з 4 липня.

У Флориді також повідомили про зниження числа нових випадків. Воно становило менше 2600 - це найнижчий добовий показник за шість днів, який в рази менше пікового значення, яке перевищувало 15 тисяч нових випадків, і якого було досягнутого 12 липня.

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