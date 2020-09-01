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Митрополит Драбинко отримав позитивний тест на коронавірус

Інфекцію виявили під час планового тестування.

Митрополит Драбинко отримав позитивний тест на коронавірус
Фото: facebook/Oleksandr Drabinko

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це архієрей ПЦУ написав у фейсбуці.

"У результаті чергового, планового, щомісячного проходження дослідження на COVID-19 методом RT-ПЛР отримав «позитивний» результат. Джерело інфікування, час та місце - невизначені. У зв’язку з цим, згідно з приписом лікаря знаходжусь до 15 вересня на карантині. Класичні симптоми - наразі відсутні. Температура в нормі", - розповів митрополит Олександр.

Він попросив осіб, з якими мав контакт в останні дні, з увагою поставитися до самопочуття і за потреби звернутися до лікаря.

У червні стало відомо, що коронавірусом заразився вінницький митрополит Симеон. Інфекцію виявили під час планового лікування.

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