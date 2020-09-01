Covid vs Вчитель: чим може «потішити» початок навчального року?

До чого тут вчителі, запитаєте ви? Як батько трьох дітей, я звісно теж з одного боку радію, що школи вперше з весни повноцінно запрацюють оффлайн. Я глибоко переконаний, що власне навчальний процес буде в рази ефективніший у формі стаціонарного навчання, але ж насправді суспільна проблема не зникне лише від того, що «діти продезинфікували руки».

Фото: НУШ

Щоб не зупинятись на кожному пункті, детально про те, як організовано шкільні будні в умовах поширення небезпечної хвороби, можна почитати у постанові МОЗ від 22.08. І дуже гарно на кілька запитань про фактичний вихід шкіл із карантину розповів наш міністр охорони здоров’я, зокрема розтлумачив, чому учням 1-4 класів дозволено не носити маску. Він пояснює, що діти менше хворіють, все одно мають дотримуватись дистанції, ну і що змусити їх навіть вдягти маску, особливо найменших, важко.

Однак погодьтеся, наразі все ще великий відсоток людей банально не вірить у існування хвороби (так, дуже дивно, але досі). Чи доводилось вам останнім часом чути ідеї про «штучну пандемію та всесвітню ковід-змову» на лавці у парку? Коло під’їзду? Я чую регулярно, і у спілкуванні на вулиці, і навіть, подекуди, під час звернень громадян. А якщо не всі вірять у те, що загроза – реальна, тож не піклуються про безпеку належним чином. І куди ідуть діти таких батьків? Правильно – у школу, прямо до вчителів.

А тепер уявімо іншу сторону медалі: вчитель захворів на коронавірус. Якщо це вчитель початкових класів – то його немає ким підмінити. Для «першачків» це – вчитель із усіх предметів та вихователь. І з огляду на хутке поширення вірусу серед лікарів, безпека освітян викликає стурбованість і ставить під загрозу можливість навчального процесу і надалі. Тим часом, зі старшою школою ситуація не надто відрізняється. Скажімо, якщо це вчитель фізики, історії, інформатики тощо, він безумовно читає урок одразу у кількох класів, і, щойно випадає з навчального процесу, як порушується весь графік.

Ще один момент: попри усі рекомендації сидіти вдома, зараз діти повертаються із батьками із відпусток з Одещини/Закарпаття, дехто встиг злітати у Туреччину. Тобто люди усією родиною контактували із купою людей у потязі, літаку, базі відпочинку тощо (якщо звісно не подорожували власним авто і не ночували у наметі). Інкубаційний період у 2-14 днів ще не пройшов, тож чи не мудріше було б відтермінувати початок оффлайн-заходів принаймні на 2 тижні? На таку думку наштовхнув блог українця, що живе у Італії. У школі, де вчиться його донька, до початку навчання попросили пройти тест усіх учнів та вчителів. Виявили після відпусток дуже високий процент захворюваності і знову перевели школу в онлайн-формат.

На жаль, нам не світить така тотальна перевірка всіх причетних до навчального процесу. Тож лишається сподіватись на закуплені антисептики, про які говорить Кличко. Ну або на те, що ми чарівним чином все ж зможемо вберегти наших освітян.