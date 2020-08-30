Якщо коронавірус підтвердиться хоча б у одного учня, на обов’язкову 14-денну самоізоляцію піде весь клас, - Ляшко

Якщо COVID-19 підтвердиться хоча б у одного школяра, то на обов’язкову 14-денну самоізоляцію мають піти усі учні класу.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Чітка рекомендація: якщо хоча б один учень у класі буде інфікований і буде встановлено діагноз коронавірусна хвороба, то весь клас буде вважатися як близькі контакти, і всі діти з цього класу підуть на самоізоляцію на 14 днів", - сказав він.

Ляшко зазначив, що навчальний процес буде продовжено, однак уже дистанційно.

Раніше МОЗ оприлюднило карантинні правила для навчання в школах.

Очільник міністерства Максим Степанов сьогодні заявив, що перехід на повністю дистанційне навчання можливий лише у разі, якщо район або місто є у "червоній" зоні.