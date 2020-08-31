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Стало відомо, коли в Україні може з’явитися вакцина від COVID-19

Наразі клінічні випробування проходять шість вакцин. Усі вони на третій - фінальній стадії випробування.

Стало відомо, коли в Україні може з’явитися вакцина від COVID-19
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж в березні наступного року.

Про це в ефірі "Суспільного" заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Мої оптимістичні прогнози: для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і буде доведена безпечність та ефективність", - сказав Ляшко.

За його словами, наразі клінічні випробування проходять шість вакцин. Усі вони вже на третій - фінальній стадії випробування.

Ляшко також повідомив, що за механізмом COVAX (механізм глобального доступу до вакцин проти COVID-19) Україна гарантовано зможе отримати вакцини від коронавірусу для 20% населення - 8 млн осіб.

В Україні впродовж 30 серпня лабораторно підтвердили 2 141 випадків коронавірусу. За останню добу померли 30 пацієнтів з COVID-19, одужали 380 осіб.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (277), Одеській (189), Харківській (187), Івано-Франківській (165), Чернівецькій (158), Львівській (154) та Тернопільській (149) областях.

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