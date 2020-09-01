​В Україні за добу зафіксовано 2088 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних.

Станом на ранок 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу зафіксовано 2088 нових випадків. Одужали за добу 688 пацієнтів.

Загалом проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР.

Статистика в регіонах:

Вінницька область - 4044 випадки;

Волинська область - 5523 випадки;

Дніпропетровська область - 2398 випадків;

Донецька область - 1448 випадків;

Житомирська область - 3382 випадки;

Закарпатська область - 7600 випадків;

Запорізька область - 1627 випадків;

Івано-Франківська область - 9348 випадків;

Кіровоградська область - 816 випадків;

м. Київ - 13 546 випадків;

Київська область - 5755 випадків;

Львівська область - 14 703 випадки;

Луганська область - 320 випадків;

Миколаївська область - 1284 випадки;

Одеська область - 7494 випадки;

Полтавська область - 808 випадків;

Рівненська область - 9269 випадків;

Сумська область - 1532 випадки;

Тернопільська область - 6194 випадки;

Харківська область - 9338 випадків;

Херсонська область - 400 випадків;

Хмельницька область - 2519 випадків;

Чернівецька область - 10 420 випадків;

Черкаська область - 1594 випадки;

Чернігівська область - 1941 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж у березні наступного року.