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​В Україні за добу зафіксовано 2088 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних.

​В Україні за добу зафіксовано 2088 нових випадків коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу зафіксовано 2088 нових випадків. Одужали за добу 688 пацієнтів. 

Загалом проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР.

Статистика в регіонах:

  • Вінницька область - 4044 випадки;
  • Волинська область - 5523 випадки;
  • Дніпропетровська область - 2398 випадків;
  • Донецька область - 1448 випадків;
  • Житомирська область - 3382 випадки;
  • Закарпатська область - 7600 випадків;
  • Запорізька область - 1627 випадків;
  • Івано-Франківська область - 9348 випадків;
  • Кіровоградська область - 816 випадків;
  • м. Київ - 13 546 випадків;
  • Київська область - 5755 випадків;
  • Львівська область - 14 703 випадки;
  • Луганська область - 320 випадків;
  • Миколаївська область - 1284 випадки;
  • Одеська область - 7494 випадки;
  • Полтавська область - 808 випадків;
  • Рівненська область - 9269 випадків;
  • Сумська область - 1532 випадки;
  • Тернопільська область - 6194 випадки;
  • Харківська область - 9338 випадків;
  • Херсонська область - 400 випадків;
  • Хмельницька область - 2519 випадків;
  • Чернівецька область - 10 420 випадків;
  • Черкаська область - 1594 випадки;
  • Чернігівська область - 1941 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж у березні наступного року.

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