​В Україні за добу зафіксовано 2088 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу зафіксовано 2088 нових випадків. Одужали за добу 688 пацієнтів.
Загалом проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР.
Статистика в регіонах:
- Вінницька область - 4044 випадки;
- Волинська область - 5523 випадки;
- Дніпропетровська область - 2398 випадків;
- Донецька область - 1448 випадків;
- Житомирська область - 3382 випадки;
- Закарпатська область - 7600 випадків;
- Запорізька область - 1627 випадків;
- Івано-Франківська область - 9348 випадків;
- Кіровоградська область - 816 випадків;
- м. Київ - 13 546 випадків;
- Київська область - 5755 випадків;
- Львівська область - 14 703 випадки;
- Луганська область - 320 випадків;
- Миколаївська область - 1284 випадки;
- Одеська область - 7494 випадки;
- Полтавська область - 808 випадків;
- Рівненська область - 9269 випадків;
- Сумська область - 1532 випадки;
- Тернопільська область - 6194 випадки;
- Харківська область - 9338 випадків;
- Херсонська область - 400 випадків;
- Хмельницька область - 2519 випадків;
- Чернівецька область - 10 420 випадків;
- Черкаська область - 1594 випадки;
- Чернігівська область - 1941 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж у березні наступного року.