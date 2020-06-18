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Винницкий митрополит Симеон заразился коронавирусом

Инфекцию выявили во время планового лечения.

Винницкий митрополит Симеон заразился коронавирусом
Фото: Wiki

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который принадлежит к поместной Православной церкви Украины, заразился коронавирусом.

На сайте Винницко-Барской епархии говорится, что инфекцию у владыки обнаружили во время планового лечения хронической болезни.

Митрополит Симеон проходит курс лечения под надзором винницких врачей.

Лица, которые контактировали с владыкой, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены дезинфекционные мероприятия.

Епархия призывает жителей Винницкой области и Украинцы в целом быть осторожными и соблюдать требования карантина, а также молиться за Симеона.

Напомним, что митрополит Симеон - один из двух архиереев Московского патриархата, которые в 2018 году пришли на объединительный собор православных церквей Украины.

Ему 57 лет.

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