Тимошенко приняла участие во встрече лидеров Восточного партнерства из ЕНП

В среду, 17 июня, председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий Немыря приняли участие в 7-мой встрече лидеров Восточного партнерства из Европейской народной партии.

Во время встречи, которая состоялась в режиме видеоконференции, участники обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества между восточными партнерами и ЕС, а также возможность усиленной стратегии сотрудничества с ассоциированными странами, рассмотрели пути содействия политике безопасности сотрудничества и укрепления институтов, надлежащего управления, верховенства права и уважения к прав человека, а также обсудили политическую ситуацию в странах-партнерах и геополитические вызовы в регионе. Кроме того, речь шла о ситуации по распространению Covid-19 в Европе и усилия государств по преодолению последствий пандемии.

При этом Юлия Тимошенко отметила, что пандемия привела к резкому экономическому падению, поэтому именно сейчас настало время воспользоваться моментом и приложить новые усилия для достижения справедливого мира в Украине, сообщает пресс-служба партии.

«Очевидно, что во время пандемии и во время карантинов экономики многих стран, включая Россию, находятся в тяжелом состоянии, поэтому экономические санкции пока является наиболее болезненными и ощутимыми. Мы не должны упустить время. Это тот период, когда надо немедленно докладывать новые усилия для достижения настоящего мира в Украине на справедливых условиях», - подчеркнула лидер «Батькивщины».

Во время выступления Юлия Тимошенко также сообщила о политической и социально-экономической ситуации в Украине. Отдельно она обратила внимание участников на то, что последние шесть лет в Украине происходила реформа правосудия. По ее мнению, «именно сейчас новые громкие политические дела станут тестом на эффективность этих реформ».

Юлия Тимошенко сообщила, что согласно последнему опросу общественного мнения, 60% респондентов считают, что во внутренней политике страна движется в неправильном направлении. Именно поэтому «Батькивщина» начинает объединение "настоящих, нефейкових демократических сил, способных вернуть Украину к нормальной жизни".

«К сожалению, сейчас мы наблюдаем растущую нестабильность в Украине - экономическую, социальную и политику безопасности. Выход из этой ситуации вижу только в объединении проевропейских демократических сил для сохранения нашей страны», - отметила лидер «Батькивщины».

Во встрече принимали участие Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (страна сейчас председательствует в ЕС), Президент Кипра Анастасиадис и другие лидеры и политики европейских стран.

Европейская народная партия проводила последнюю встречу лидеров Восточного партнерства с ЕНП в 2017 году.

Напомним, ЕНП является крупнейшей и влиятельной политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 83 партии и партнеры из 43 стран.