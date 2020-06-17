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Ермак: Сивохо - не предатель, но его платформа была сделана коряво

"Прийти и сказать “Давайте примиряться” – это неправильно. Гнев и возмущение были справедливыми".

Ермак: Сивохо - не предатель, но его платформа была сделана коряво
Фото: Макс Требухов

Платформа примирения бывшего советника секретаря СНБО Сергея Сивохо была сделана коряво, что и привело к таким результатам. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua.

"Я не имею к этому никакого отношения. Это была личная инициатива Сережи Сивохо. Я знаю, что он искренний человек, у него своя позиция, кто-то ее разделяет, кто-то нет. Но он точно не предатель, он порядочный человек. Многое по работе над этой платформой было сделано очень коряво. Что и привело к таким плачевным результатам", - рассказал Ермак.

Кто работал над платформой, глава ОП, не знает. Однако называет Сивохо искренним в своем желании.

"Но, думаю, это желание еще не приобрело правильную форму. Кроме того, важно думать над тем, как ты говоришь. В Украине более 13 тысяч семей потеряли своих близких. Прийти им сказать “Давайте примиряться” – это неправильно. Гнев и возмущение были справедливыми. Но я уверен, зная Сергея, что он это делал без злого умысла. Я очень надеюсь, что он сейчас сотрудничает с Министерством по реинтеграции и что его энергия и желание принести пользу будут направлены в правильное русло. Думаю, разогретое общество неправильно восприняло некоторые вещи и навесило на него обвинения несправедливо", - отметил Андрей Ермак.

При этом он не исключил, что Сергей Сивохо вскоре может вернуться в публичную плоскость в иной ипостаси.

"Вполне может быть. Притом, что со многими вещами, которые он делал, я не согласен. Их со мной попросту не согласовывали. Обо всем я узнавал из средств массовой информации", - рассказал Ермак.

Напомним, в марте Сергей Сивохо презентовал свою платформу примирения с лицами, находящими на оккупированных территориях, однако презентацию сорвали ветераны и представители "Национального корпуса". Они назвали государственной изменой попытки «налаживания диалога» с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины. Сивохо с презентации ушел, но позже в фейсбуке написал, что это не остановит его движения к миру. 30 марта его уволили с должности советника секретаря СНБО.

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