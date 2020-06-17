В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Шкарлета министром образования

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Проект постановления №3675 зарегистрирован в Раде 17 июня и передан на рассмотрение руководству парламента.

Текст постановления на данный момент отсутствует.

Накануне фракция "Слуга народа" заслушала Шкарлета, после чего в политсиле собирались посчитать голоса поддержки. Он стал единственным кандидатом на должность главы Минобразования.

Сергей Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет. В этот раз - от партии БПП, правда, безуспешно.