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Зеленский создал комитет по разведке при президенте

Президент подписал соответствующий указ, часть которого - засекречена.

Зеленский создал комитет по разведке при президенте
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал комитет по вопросам разведки при президенте.

Об этом говорится в указе №230 от 17 июня, часть которого - засекречена.

Объединенный комитет по разведдеятельности был создан указом предыдущего президента Петра Порошенко в январе 2015 года вместо ликвидированного им комитета по разведке, который возглавлял Игорь Смешко.

Этот указ признан утратившим силу.

Новый комитет создан "с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что с подачи главы Офиса президента Андрея Ермака Зеленский принял решение о назначении Руслана Демченко вторым первым заместителем секретаря СНБО, а также главой Комитета по вопросам разведки при президенте.

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