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ЕНП обеспокоена политическими делами против Порошенко

"Украина не должна упустить свой шанс выполнить свою программу реформ".

ЕНП обеспокоена политическими делами против Порошенко
Фото: Михаил Палинчак

Европейская народная партия обеспокоена политическим преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом после саммита ЕНП заявил президент партии Дональд Туск, сообщает "Европейская правда".

"Европейская народная партия очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинения не должны напоминать политически мотивированное преследование и не могут быть политически мотивированными против отдельных политических оппонентов", - написал Туск на своей странице в Twitter 17 июня

Он также добавил, что ЕНП поддерживает продолжение реформ и призывает Украину не упускать свой шанс.

"Украина не должна упустить свой шанс выполнить свою программу реформ. ЕНП поддержит Украину на этом пути", - подчеркнул Туск.

Европейская народная партия осталась самой многочисленной группой в Европарламенте после последних выборов.

К этой группе относятся канцлер Германии Ангела Меркель и канцлер Австрии Себастиан Курц. 

Раньше в отношении политического преследования Порошенко предостерегливедущие члены Европарламента, которые занимаются Украиной, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский.

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