Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Зеленский внес законопроект об отмене государственной итоговой аттестации в 2020 году
Зеленский внес законопроект об отмене государственной итоговой аттестации в 2020 году
Ученые нашли препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19
Ученые нашли препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19
Зеленский подал в суд на Пояркова
Зеленский подал в суд на Пояркова
На платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла драка
На платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла драка
В Одессе упал легкомоторный самолет, погибли два пилота (обновлено)
В Одессе упал легкомоторный самолет, погибли два пилота (обновлено)
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Андрей Ермак: «Не надо каждый раз подчеркивать красные линии. Они у нас внутри прошиты на подкорке. И у Президента, и у меня»
Андрей Ермак: «Не надо каждый раз подчеркивать красные линии. Они у нас внутри прошиты на подкорке. И у Президента, и у меня»
ГлавнаяПолитика

В НАТО согласовали меры в ответ на ядерную угрозу со стороны России

Увеличивать ядерный арсенал по примеру РФ Альянс не намерен.

В НАТО согласовали меры в ответ на ядерную угрозу со стороны России
Фото: EPA/UPG

Министры обороны стран-членов НАТО во вторник, 17 июня, согласовали пакет мер в ответ на наращивание Россией ядерного арсенала

Заседание состоялось в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Альянса.

"Союзники согласовали сбалансированный пакет политических и военных мер, включая ужесточение противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в сообщении.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул приверженность контролю над вооружениями, отметив, что Альянс не будет увеличивать ядерный арсенал по примеру РФ.

"Мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - заявил Столтенберг.

При этом генсек НАТО уточнил, что Альянс развивает противовоздушную оборону, военно-морские силы и кибербезопасность в ответ на агрессивное поведение России.

"Мы адаптируемся к этому, чтобы мы могли поддерживать нашу оборону, что является краеугольным камнем нашей безопасности", - сказал Столтенберг.

Напомним, 12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также