Лукашенко поедет на парад в Москву, - посол

Пезидент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве 24 июня.

Об этом сообщает tut.by.

"Мы благодарны главе белорусского государства за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве в честь Великой Победы. Важно отметить, что приглашение Владимира Владимировича Путина на эти памятные торжества в части мероприятий, где главным событием будет военный парад, принято президентом Беларуси, что подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны", - заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Получить официальный комментарий Лукашенко изданию не удалось.

Однако, накануне президент Беларуси, рассуждая о том, как Россия справляется с коронавирусом, и обсуждая предстоящий парад, говорил: "Ну поедем проведем". При этом не уточнил, поедет ли он сам лично на парад.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Лукашенко было отправлено приглашение.

В Минобороны Беларуси ранее заявили, что на параде планирует присутствовать глава ведомства Виктор Хренин. Также известно, что в парадном строю по Красной площади пройдут белорусские военнослужащие.

Напомним, традиционный военный парад 9 мая в России отменили из-запандемии коронавируса. Позже Путин перенес проведение парада на 24 июня.

Главы стран ЕС, а также президент Украины Владимир Зеленский, уже сообщили, что не приедут на мероприятие. От проведения праздничного парада на территории постсоветских стран не отказались только Беларусь и Туркменистан.