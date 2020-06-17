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Министр экономики отменил приказ об увольнении и.о. главы "Укрспирта" (документ)

Блескун находится в отпуске.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отменил приказ об увольнении и.о. главы "Укрспирта" Сергея Блескуна. Причиной такого решения стало то, что последний находится в отпуске.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Учитывая, что 17 июня 2020 Блескун С. В., находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен в соответствии с приказом Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п", - говорится в сообщении на странице министерства в Facebook.

При этом ведомство обязало в дальнейшем заранее предоставлять копии приказов об отпусках и.о. директоров.

Фото: facebook.com/mineconomdev

Ранее СМИ сообщали, что глава Минэкономики уволило Сергея Блескуна с должности и.о. главы "Укрспирта".

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