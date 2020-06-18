Экс-министр: Шкарлет купил авто за деньги, которые советовали потратить на доплаты преподавателям вуза

Черниговский национальный технологический университет, ректор которого Сергей Шкарлет претендует на должность министра образования и науки, купил внедорожник VW Amarok за деньги, которые могли пойти на доплаты преподавателям.

Об этом сообщила бывший министр образования Анна Новосад.

Она напомнила, что с 2020 года действует новая модель финансирования университетов: кто лучше работает, тот получает больше денег.

"В конце января, когда каждый университет получил свой новый бюджет, мы направили письмо, в котором сказали следующее: "Уважаемые ректоры, коллеги, у многих из вас теперь больше денег. Используйте их на доплаты преподавателям. Тем преподавателям, которые своей работой принесли вам эти дополнительные деньги". Что сделал кандидат на должность министра МОН Сергей Шкарлет, ректор Черниговского технологического?.. Купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов. За университетские средства. За государственные средства", - говорится в фейсбуке Новосад.

Напомним, что 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Сергей Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет. В этот раз - от партии БПП, но безуспешно.