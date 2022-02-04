4 лютого студентське самоврядування Могилянки оголосило безстроковий страйк . Студенти, викладачі та випускники вийшли на акцію протесту під Кабмін з трьома основними вимогами: підписати контракт із Сергієм Квітом, якого обрали президентом НаУКМА; дотримуватися автономії університетів; відправити у відставку міністра освіта Сергія Шкарлета.

Фото: Lb.ua

На девʼяту ранку під Кабміном поволі збираються учасники акції з плакатами «Шкарлет — плагіат на міністра», «Не заражайте Могилянку шкарлатиною», «Зашкварлет», «Списувати навчили, а підписувати ні?», «Збирай МОНатки» та іншими. З колонок лунає трек «Шкарлет, пора додому». Це слова самого міністра освіти з його інтервʼю на "Радіо Свобода".

— Ми сьогодні зібралися тут, тому що МОН очолює людина, яка не має права очолювати МОН, — говорить у мікрофон голова Студентської колегії НаУКМА Руслан Грабовський. — Ми маємо засвідчити свою солідарність з усіма причетними до освітнього і наукового процесу в Україні. Ми виступаємо за відставку Шкарлета з посади міністра.

Фото: Lb.ua

Тим часом підтягуються люди. Окремою колоною до могилянців доєднуються студенти КПІ. До мікрофона підходять також представники НАУ, КНУ імені Шевченка та представники київських студентських організацій. Натовп перед Кабміном швидко розростається, адже до студентів доєднуються викладачі і випускники. Промови людей з мікрофоном періодично розчиняються серед гучного «Шкарлета — геть!»

— Усі, хто хоче воювати проти Могилянки, подзвоніть Табачнику у Москву і дізнайтеся, як йому там! — говорить представник Студентської колегії НаУКМА Роман Каленюк.

Фото: Lb.ua Роман Каленюк

— Проведімо невеличкий іспит, — мікрофон переходить до професора кафедри політології НаУКМА та наукового директора фонду «Демократичні ініціативи» Олексія Гараня. — Давайте пошлемо Шкарлета куди? Всім, хто сказав у відставку — зарах!

Фото: Lb.ua Олексій Гарань

Що стало приводом для протесту? 27 січня 2022 року в Могилянці відбулася вже шоста за два роки спроба обрати президента. На посаду цього разу претендували експрезидент НаУКМА (2007-2014), а також міністр освіти і науки 2014-2016 років та ексочільник НАЗЯВО Сергій Квіт і колишня деканка Факультету економічних наук і в.о. президента НаУКМА Олександра Гуменна. Як повідомила лічильна комісія, перемогу на виборах здобув Сергій Квіт, який набрав 52,8% голосів. За Олександру Гуменну проголосували 42,9% виборців.

Фото: facebook/Serhiy Kvit

Під час проведення виборів, за півтори години до завершення голосування, до Культурно-мистецького центру НаУКМА зайшли невідомі особи. Чоловік у масці взяв урну для бюлетенів і виніс її з будівлі, ще в одну скриньку інший невідомий залив трохи зеленої речовини. На місце прибула поліція, патрульні склали протокол інциденту та повернули викрадену скриньку.

Фото: телеграм-канал Вибори президента КМА

Того ж дня, як повідомляли в МОН, до міністерства звернулася Олександра Гуменна з листом, у якому повідомила про порушення під час виборів у Могилянці, «що в цілому унеможливлює об’єктивне встановлення результатів голосування». Однак 28 січня вона заявила, що відкликала свого листа. Також Олександра Гуменна розповіла, що в міністерстві пропонували їй подовжити термін перебування на посаді виконувачки обовʼязків президента НаУКМА, однак вона відмовилася.

Голова виборчої комісії Володимир Венгер розповів, що на викраденій скриньці додатково перевірили цілісність пломб і її самої. Єдиним пошкодженням був невеликий скол, однак витягнути чи дістати бюлетені через нього було неможливо. Також комісія оглянула кожен бюлетень на наявність підписів і печатки й ухвалила рішення врахувати ці голоси. Один бюлетень комісія визнала недійсним. Володимир Венгер, крім того, зазначив, що навіть враховуючи бюлетені лише з двох скриньок, результат буде на користь Сергія Квіта.

Фото: телеграм-канал Вибори президента КМА

Наразі всі документи виборчої комісії оприлюднені на сайті НаУКМА, у вільному доступі є також відео з процесу підрахунку голосів. Протокол, відповідно до якого Сергій Квіт виграв вибори, окрім членів виборчої комісії, підписали обидва кандидати. У документі зазначено, що жодних заяв чи скарг від кандидатів до комісії не надходило. Водночас наприкінці протоколу є допис, написаний від руки спостерігачем від МОН Євгеном Карпенком, у якому йдеться про інцидент зі скринькою. Початково інформація про це до протоколу внесена не була.

Що відбулося далі? Оргкомітет виборів, вчена рада НаУКМА, наглядова рада університету, Асоціація випускників НаУКМА та студентські організації закликали міністерство підтримати Сергія Квіта на посаду президента. Представники колегіальних органів також створили відкритий лист до МОН, який підписали вже більш ніж шістсот людей, серед них — студенти, викладачі та випускники.

Фото: Lb.ua

2 лютого МОН опублікувало на сайті оголошення про новий конкурс на посаду президента Могилянки. LB.ua звернувся до міністра освіти Сергія Шкарлета з проханням прокоментувати ситуацію, однак у відповідь отримав посилання на його коментар Укрінформу. У ньому Сергій Шкарлет сказав, що особисто не бачить підстав для затвердження результатів виборів. «Якщо експертно-кадрова комісія, спостерігач від МОН переконають мене в тому, що результати виборів є об’єктивними при скриньках, які були винесені поза межі дільниці, які були залиті, пошкоджені, якщо це переконає мене, що вибори відбулися відповідно до норм, процедури, то ми ухвалимо», — повідомив Сергій Шкарлет.

Фото: Lb.ua

А вже 3 лютого студентське самоврядування НаУКМА оголосило безстроковий страйк і акцію протесту під Кабміном.

Увечері 3 лютого премʼєр-міністр України Денис Шмигаль скликав урядову нараду за участю голови Верховної Ради, міністра освіти, членів освітнього комітету ВР та представників Могилянки.

— Премʼєр-міністр дав вказівку міністру освіти скасувати наказ про проведення нових виборів у Могилянці, — коментує для LB.ua Сергій Квіт, який прийшов на акцію під Кабмін. — Міністр освіти також підтвердив, що оскільки я переміг на виборах, то МОН розпочало обовʼязкову процедурну спецперевірку моїх документів для призначення на посаду. Контракт зі мною має бути підписаний після того, як ця процедура завершиться. Зазвичай це займає різну кількість часу, орієнтовно до місяця.

Фото: Serhiy Kvit

Поки триватиме перевірка документів Сергія Квіта, виконувати обовʼязки президента НаУКМА МОН призначило декана факультету правничих наук Дениса Азарова, оскільки термін виконування обовʼязків президента Олександрою Гуменною минув. Окрім того, під час урядової наради була створена спеціальна робоча група на чолі з почесним президентом НаУКМА В'ячеславом Брюховецьким.

— Таким чином ми показали, що всі внутрішні та зовнішні стейкхолдери підтримують результати виборів у Могилянці, — пояснює Сергій Квіт. — Але якщо будуть незгодні, то В'ячеслав Степанович узяв на себе відповідальність за залагодження цих незгодних. Конкретних результатів роботи від цієї групи не очікується.

Сергій Квіт додає, що конфлікт став узагалі можливим через «елементи свавілля з боку міністерства».

Фото: Lb.ua

Поки триває акція, співорганізаторів запрошують на розмову в Кабмін. Представити свої вимоги премʼєр-міністру Денису Шмигалю йдуть голова Студентської колегії Могилянки Руслан Грабовський, співорганізатор акції Микола Рибитва, представник страйккомітету Сергій Петухов, представник «Спудейського вісника» Сергій Фірак, а також активіст Володимир Падєрін, якого відрахували з НАУ через боротьбу з незаконною забудовою на території кампусу.

Фото: Lb.ua Микола Рибитва

Попри проміжні домовленості на урядовій нараді 3 лютого, студенти не скасовували акцію протесту. Адже окрім вимоги підписати контракт з Сергієм Квітом, вони вимагають дотримуватися автономії університетів та відправити у відставку Сергія Шкарлета.

— Те, що відбулося на виборах президента Могилянки, стало останньою краплею, — говорить учасниця акції, третьокурсниця факультету економічних наук НаУКМА Аліна. — Те, що в нас так довго немає президента, небезпечно для управління університетом. Але те, що міністр освіти — плагіатор, виступає про ЗНО, дозволяє собі порушувати закон про вищу освіту і втручається в автономію університетів, ставить під загрозу всю систему вищої освіти.

Фото: Lb.ua Аліна (зліва)

— Ми знаємо, що вчора ввечері нам пішли на поступки. Але людині, яка плагіатить, не місце в міністерстві, — говорить четвертокурсник факультету гуманітарних наук НаУКМА Ярослав. — Міністр має бути в авангарді тих, хто відстоює академічну доброчесність і відповідальність. Мене як студента непокоїть, що молоді науковці дійсно працюють над своїми науковими доробками, а на посаду міністра може прийти будь-яка людина, що краде їхні інтелектуальні здобутки.

Фото: Настя Іванців Студент НаУКМА Ярослав

— Я вийшов на підтримку студентів Могилянки, тому що бачу несправедливість, бачу перевищення повноважень з боку МОН, — коментує студент КНУ імені Шевченка Ярослав. — За останні два роки ми побачили дуже багато вчинків міністра освіти. Цього чорта потрібно відправити назад у пекло. Те, що Шкарлет — міністр, для мене це образа як для студента. Бо основна засада студентської доброчесності — не списувати. Міністр освіти — плагіатор і для мене це нонсенс.

— Першочергово я прийшов підтримати сюди студентів Могилянки. Але серед вимог акції була в тому числі відставка Шкарлета, — каже викладач дискретної математики та криптографії в КПІ Олександр. — Будь-який притомний викладач і студент розуміє, що плагіатор не може бути на посаді міністра. Рівно десять років тому я ще був студентом і ми збиралися біля МОН, бо Табачник не хотів призначати ректора, якого обрали в КПІ. Ходимо по колу.

Фото: Настя Іванців Викладач КПІ Олександр

Тим часом до мікрофона з переговорів у Кабміні повертається ініціативна група. Співорганізатор акції Микола Рибитва каже, що студентство не отримало прямої відповіді від Дениса Шмигаля стосовно відставки Сергія Шкарлета, хоч він і запевнив, що «перебуває на стороні студентів». Водночас представник страйккомітету Сергій Петухов подав до Кабміну письмове звернення з вимогою про відставку міністра освіти. Микола Рибитва додав, що вони слідкуватимуть за виконанням Кабміном вимог могилянців, але освітній процес триватиме, хоч студенти продовжать страйкувати. Це означає, що в будь-який момент могилянці можуть повернутися під Кабмін.

— Ми оголошуємо, що будемо страйкувати і виходити на мітинги, допоки триватимуть перевірки і наші вимоги не будуть виконані, — вже в мікрофон оголошує Микола Рибитва. — Нашу усну вимогу прийняли, але давайте її зафіксуємо — ШКАРЛЕТ, ГЕТЬ!

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua