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СБУ ліквідувала "фабрику" фейкових акаунтів, якою керували з Росії

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за статтями про державну зраду та порушення недоторканності приватного життя. 

СБУ ліквідувала "фабрику" фейкових акаунтів, якою керували з Росії
Фото: СБУ

У Житомирській області Служба безпеки України нейтралізувала кібергрупу, яка масово "виготовляла" фейкові акаунти на замовлення з Росії. Через них представники країни-агресора поширювали деструктивний антиукраїнський контент, у тому числі й маніпулятивного характеру, проводили інформаційні диверсії проти державної безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За версією слідства, до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Житомирщини. Вони налагодили серійну реєстрацію фальшивих облікових записів у соцмережах. Для цього зловмисники використовували спеціальне програмне забезпечення виробництва РФ.

Хакерська програма дозволяла створювати віртуальні акаунти без застосування сервісів мобільного зв’язку.

"Готові" облікові записи вони реалізовували своїм російським замовникам через спеціалізовані інтернет-платформи. Гроші за це отримували на власні електронні гаманці небанківських платіжних систем, заборонених в Україні.

На фейкових акаунтах представники РФ "розганяли" дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент було направлено на розхитування внутрішньо-політичної обстановки у різних регіонах України.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для масової автоматизації створення акаунтів, засоби зв’язку тощо.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за статтями про державну зраду та порушення недоторканності приватного життя. 

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України викрила мережу ворожих інтернет-агентів, які закликали до захоплення влади в Україні і роботу яких координували з РФ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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