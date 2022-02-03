СБУ затримала бойовика, який обстрілював українських воїнів на Луганщині

Служба безпеки України затримала бойовика, який з гранатомета обстрілював українські позиції в районі Станиці Луганської.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
“У ході слідчо-оперативних дій в Луганській області затримано колишнього бойовика, який обстрілював позиції сил антитерористичної операції з автоматичного гранатомета АГС-17”, – зазначає спецслужба.
Зловмисник проходив бойову підготовку під керівництвом військових інструкторів з РФ на полігоні поблизу тимчасово непідконтрольного українській владі міста Лутугине.
Слідство встановило, що затриманим є мешканець Лисичанська, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. У січні 2015 року він добровільно приєднався до угруповань бойовиків. Там зловмисник отримав зброю та військову форму російського зразка.
Після курсу вогневої підготовки його призначили гранатометником одного з незаконних збройних формувань ОРДЛО. Його “підрозділ” брав активну участь у бойових діях проти українських військ у районі Станиці Луганської.
Згодом зловмисник втік з лав бойовиків через конфлікт з ватажками, які знущались над своїми підлеглими та “вибивали” з них гроші, і тривалий час переховувався від правосуддя.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила мережу ворожих інтернет-агентів, які закликали до захоплення влади в Україні і роботу яких координували з РФ.
Для проведення інформаційних диверсій зловмисники розгорнули свої “осередки” від Донеччини до Закарпаття та використовували десятки фейкових акаунтів.