СБУ затримала бойовика, який обстрілював українських воїнів на Луганщині

Затриманий втік з лав бойовиків через конфлікт з ватажками і тривалий час переховувався від правосуддя.

Служба безпеки України затримала бойовика, який з гранатомета обстрілював українські позиції в районі Станиці Луганської.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“У ході слідчо-оперативних дій в Луганській області затримано колишнього бойовика, який обстрілював позиції сил антитерористичної операції з автоматичного гранатомета АГС-17”, – зазначає спецслужба.

Зловмисник проходив бойову підготовку під керівництвом військових інструкторів з РФ на полігоні поблизу тимчасово непідконтрольного українській владі міста Лутугине.

Слідство встановило, що затриманим є мешканець Лисичанська, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. У січні 2015 року він добровільно приєднався до угруповань бойовиків. Там зловмисник отримав зброю та військову форму російського зразка.

Після курсу вогневої підготовки його призначили гранатометником одного з незаконних збройних формувань ОРДЛО. Його “підрозділ” брав активну участь у бойових діях проти українських військ у районі Станиці Луганської.

Фото: СБУ

Згодом зловмисник втік з лав бойовиків через конфлікт з ватажками, які знущались над своїми підлеглими та “вибивали” з них гроші, і тривалий час переховувався від правосуддя.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила мережу ворожих інтернет-агентів, які закликали до захоплення влади в Україні і роботу яких координували з РФ.

Для проведення інформаційних диверсій зловмисники розгорнули свої “осередки” від Донеччини до Закарпаття та використовували десятки фейкових акаунтів.