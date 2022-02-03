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На Одещині легковик влетів у товарний потяг, загинув чоловік

Аварія сталася сьогодні вночі.

На Одещині легковик влетів у товарний потяг, загинув чоловік

В Одеській області водій легкового автомобіля “Opel Record” не впорався з керуванням на залізничному переїзді та зіткнувся з товарно-вантажним потягом, який рухався.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Подія сталася вночі 3 лютого, о 00:53 за межами селища міського типу Великодолинське, на 22 кілометрі залізничного шляху Одеса – Ізмаїл.

Внаслідок події водій легковика 1997 року народження загинув на місці.

Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів прибрали уламки понівеченого авто з-під вагону.

Тіло загиблого водія передали працівникам Національної поліції. 

Нагадаємо, сьогодні у місті Дубно на Рівненщині пасажирський поїзд “Київ - Івано-Франківськ” зіткнувся з вантажівкою “SCANIA”, водій якої виїхав на залізничний переїзд. Постраждали машиніст поїзда та водій автівки. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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